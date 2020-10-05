В Харькове будут судить троих членов преступной группы, которые захватили мужчину в заложники и требовали от его отца 20 тысяч долларов. При передаче денег их задержали.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех членов преступной группы по факту незаконного лишения свободы и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.– Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина организовал и возглавил преступную группу, в которую, кроме него, вошли еще два человека, – говорят в облпрокуратуре. – 17 июля 2020 года злоумышленники похитили и незаконно лишили свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Они требовали от отца заложника 20 тысяч долларов за освобождение сына и несовершение насилия в отношении него.23 июля при передаче средств в поселке Гоптовка Дергачевского района троих злоумышленников задержали, а заложника освободили.Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.