У моей дочери не очень хорошие зубы. Недавно у нее родилась малышка, и я волнуюсь, что и у внучки тоже будут проблемы с зубами. Правда ли, что состояние зубов передается по наследству? Лидия Васильевна

Примерно на 70% причиной плохих зубов у детей является наследственная предрасположенность, считают специалисты. Но 30% — это внешние факторы: еда, вода и, что очень важно, гигиена полости рта. Если не ухаживать за зубами — они будут портиться.Формирование постоянных зубов начинается у ребенка в первые два с половиной года его жизни. На состояние зубов в немалой степени влияет нарушение режима: у ребенка только формируется организм, и если малыш недосыпает, мало бывает на воздухе — это скажется на развитии зубо-челюстной системы. Ухудшению зубов способствует и неправильное питание: избыточное употребление каш, мучных изделий и сладостей.Разрушающе действует на зубы сахарный диабет, ревматизм, заболевания костной системы. Но это нечастые болезни. Зато гораздо чаще портит зубы излишнее доверие к лекарствам. Медики говорят, что при распространенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, многочисленных инфекционных болезнях: гриппе, ОРЗ, кори, скарлатине — детей без всякого повода «закармливают» антибиотиками.Эти препараты очень влияют на заболевания зубов в будущем. Если у ребенка от природы неплохие молочные зубы, но в первые два года жизни он получает массированные дозы антибиотиков, нужно ожидать, что постоянные зубы у ребенка будут не очень хорошие, предупреждают стоматологи.