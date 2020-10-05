Первая замглавы украинского Министерства иностранных дел Эмине Джапарова заявила о том, что МИД планирует в следующем году провести в Украине Крымский саммит, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам приглашение является открытым для всех стран.- Цель - это систематизировать уже существующие мероприятия. Это все резолюции, заявления, декларации, которые мы имеем, которые важны с точки зрения недопущения еще худших масштабов репрессий в оккупированном Крыму, но и новые инициативы, в частности, это Крымский саммит, который мы планируем провести в 2021 году в Украине. Мы считаем, что этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины. На сегодня Министерством иностранных дел как раз отрабатывается круг стран, которые присоединятся к этой инициативе, - объяснила Джапарова во время онлайн-брифинга в понедельник.Первая замглавы МИД отметила, что приглашение присоединиться является открытым для вех государств, которые видят в этой платформе целесообразность.- Мы берем для себя определенное время для того, чтобы доводить это приглашение. Мы не ограничиваемся, что «те страны должны войти, другие не должны войти». Мы понимаем, что это приглашение является открытым для всех тех, кто видит целесообразность присоединиться к этой платформе. Мы не имеем иллюзий, что все страны присоединятся к ней, однако на сегодня в контексте наших инициатив и их поддержки, в том числе в рамках ООН, уже есть определенный круг стран, которые можно называть «странами коалиции» или странами «Крымской платформы», - добавила Эмине Джапарова.Она также объяснила, что Крымская платформа должна покрыть несколько измерений. В частности, это самый высокий политический уровень (лидеры стран, первые лица государств), уровень министров иностранных дел, министров обороны, парламентский уровень и экспертный уровень.- Подчеркну, что нами принято решение, что РФ будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение, - заявила Джапарова.Она также сообщила, что сейчас рассматривают несколько дат проведения саммита. Одна из них - это 26 февраля, День сопротивления Крыма российской оккупации. Джапарова добавила, что планирует посетить Вену и поднять там тему Крыма, адвокации Крымской платформы, а также обсудит идею постоянного мониторинга ОБСЕ украинско-российской границы.В начале мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти Украины разрабатывают концепцию возвращения аннексированного Крыма под свой контроль. Однако, для этого, по его словам главы МИД, еще нужно решить несколько тактических и одну стратегическую задачу.Позже Кулеба заявил о том, что МИД разработал формат международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма. В то же время он отметил, что не стоит объединять вопрос деоккупации Крыма и Донбасса в одну плоскость.