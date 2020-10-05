Кинологическая выставка-фестиваль «Яркий мир собак» пройдет 10-11 октября в Харькове.

Мероприятие объединит профессиональных кинологов с многолетним опытом и просто любителей собак, которые придут на фестиваль со своими домашними питомцами.На образовательно-развлекательной площадке будут проводиться тематические конкурсы, запланированы развлечения для детей и взрослых, в том числе квесты, танцы с собаками и т. д.Гостей фестиваля ждут фото- и арт-выставка, тематические фотозоны, груминг-зона (комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак), а также сказка, в которой актерами будут животные.Первый день фестиваля пройдет с 11:00 до 18:00 10 октября на арт-заводе «Механика. Иная Земля» (ул. Плехановская, 126). А с 11:00 до 16:00 11 октября пройдут показательные выступления команды ретриверов у озера Квитучего (Салтовка).