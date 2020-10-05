Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Так администрация Новобаварского района встретила журналистов, которые хотели пообщаться с Татьяной Цибульник по поводу концерта Поляковой. Дверь закрыли, обещали позвать руководство, но потом сказали, что из-за коронавируса никого не пускают в здание, а Цибульник и замы на совещании»,- сказано в подписи к опубликованному видео.Напомним, как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина организаторами концерта Оли Поляковой в Новобаварском районе Харькова 3 октября."1 октября полицейские обнаружили информацию о том, что 3 октября на территории района состоится концерт с участием известной украинской певицы. Правоохранители в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений. Также было написано письмо в районную администрацию, в котором было предупреждение об ответственности в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности", - рассказали в ГУНП.