Министерство здравоохранения будет инициировать возвращение к более жесткому карантину в Украине, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.— Понятно, что локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам, — сказал он.По словам министра, более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных COVID-19.— 24 сентября, когда Тернополь перешел в „красную“ категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости, — отметил он.Ранее Степанов заявлял, что нового жесткого карантина в Украине пока не будет.Карантин в Украине действует до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.Страну разделили на четыре зоны по степени опасности распространения коронавируса. В каждой действуют определенные ограничения.