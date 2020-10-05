После продолжительной засухи на Харьковщине наконец-то запахло дождями. А значит, и грибной сезон – не за горами. Когда стоит отправляться за грибами, где водятся маслята, почему нужно быть начеку с лисичками и стоит ли увлекаться свинушками, «Вечернему Харькову» рассказал кандидат биологических наук, старший преподаватель ХНУ им. В.Н. Каразина Олег Прилуцкий.

Когда отправляться за грибами?

Опасайтесь «закамуфлированных злодеев»

В семье не без урода

Даже съедобные грибы могут быть опасны

– Изменения действительно происходят. И они настолько грандиозны, что грибной сезон в нашей природной зоне стал явлением практически непредсказуемым. Единственное, что я могу сказать практически гарантированно: в январе белых грибов не будет. Все остальное прогнозировать сложно.Я, например, наблюдал ситуации, когда летом не было дождей по два месяца — и грибов, соответственно, тоже. Были моменты, когда обильные летние дожди провоцировали появление огромного количества грибов. Случалось, что грибной сезон стартовал с начала сентября и плавно перетекал в октябрь и ноябрь. Я помню годы, когда август, сентябрь и даже октябрь были настолько сухими, что грибов не было совсем.С изменением климата мы имеем практически непредсказуемую ситуацию, особенно в нашей зоне – между лесостепью и степью, где и раньше было довольно сухо для грибов.– Грибам необходимо какое-то время, чтобы наработать вещества, необходимые для формирования плодовых тел, которые мы, собственно, и называем грибами. Для этого нужно, чтобы было достаточно тепло и влажно. Как только дожди хорошо промочат грунт, дней через семь–десять или недели через две можно ожидать появления плодовых тел грибов.Если дожди будут идти более-менее регулярно с интервалом в несколько дней, шансы увеличатся. А если выпадет один дождь, а затем снова наступит засуха, влага не успеет достичь глубоких слоев грунта, – шансы будут падать. Идеальная ситуация для роста грибов – регулярные, пусть даже не очень сильные дожди и высокая влажность воздуха. Грибам нужно не так много воды, как кажется, но она им необходима на протяжении длительного времени, пока проходят процессы формирования грибных тел.– Разные грибы нуждаются в разном количестве воды. Например, белым грибам – наиболее популярным и желанным для наших грибников – необходимо достаточно длительное время для развития. Однако у них есть обходной путь по добыванию воды. Они способны получать влагу от деревьев, с которыми вступают в симбиоз. Именно поэтому белые грибы можно найти в лесу даже в сухой период. У них есть, так сказать, «запасной аэродром», который они могут использовать в засушливую погоду. Но если дождей нет на протяжении трех-четырех недель, то даже этого «запасного аэродрома» недостаточно.У опят тоже есть шанс появиться раньше, нежели у тех грибов, грибницы которых развиваются в грунте. Они, как правило, растут на пнях, старых деревьях, а древесина, промокнув после дождя, лучше держит воду, нежели грунт или лесная подстилка.Кстати, поганки, как называют несъедобные грибы в народе, тоже могут на минимуме влажности формировать грибные тела.– Безусловно, отличаются и очень сильно. Практически это совершенно разные виды. Однако есть несколько видов, которые способны плодоносить на протяжении всего сезона – при наличии благоприятных условий, естественно. Правда, таких очень мало.В отношении грибов, которые многие любят собирать весной, я настроен скептически. Сморчки, строчки – это вообще ядовитые грибы. Этот яд накапливается в организме. И когда я вижу в интернете на форуме грибников призывы собирать сморчки, «потому что и я собирал – не отравился, и бабуся моя собирала – до 90 лет дожила», то просто ужасаюсь. Это ядовитые грибы, яд которых действует не сразу – со временем. И когда человеку диагностируют цирроз печени, он будет считать, что это от загрязненности воздуха, от тяжелой жизни, от чего-то еще, но никак не свяжет свой недуг со сморчками.Весной очень мало грибов, которые имеют достаточно хорошие плодовые тела и являются съедобными в прямом смысле слова. Потому я всегда рекомендую ждать летнего и осеннего сезонов, когда появляются безопасные грибы.– Можно. Например, очень популярны среди грибников свинушки. Токсины этих грибов тоже откладываются во внутренних органах – печени, почках, а при регулярном употреблении нередко приводят к отравлению.– Есть грибы-двойники. Например, ложные лисички. Они тоже оранжевые, имеют воронкообразную шляпку, как настоящие лисички, но при этом являются ядовитыми.Или мухомор, например. Красный мухомор хорошо известен всем как галлюциногенный гриб. А есть еще два вида мухоморов, широко распространенных в наших краях – серо-розовый и пантерный. Серо-розовый очень похож на красный мухомор, только немного отличается оттенком. И он съедобный. Однако я ни в коем случае не рекомендую рисковать, собирая мухоморы, хотя среди них есть и съедобные. А вот мухомор пантерный, имеющий незначительные отличия в оттенке, – смертельно ядовит. Таким образом, из этих трех грибов, которые отличаются только оттенками, один – галлюциногенный, второй – съедобный, а третий – смертельно ядовитый.К счастью, большинство ядовитых грибов выглядит так, что грибникам даже в голову не придет их собирать. Например, самые ядовитые грибы, которые можно встретить в наших лесах, – представители волоконницы. У них такие маленькие плодовые тела, что мне сложно представить грибника, который на них позарится. Достаточно одного такого гриба толщиной с указательный палец, чтобы убить роту солдат.В Харьковском регионе, согласно пока еще незавершенным исследованиям, имеется около 400 видов грибов, и только в отношении 20 из них есть надежная информация о съедобности или ядовитости. Никто не занимался их исследованием ни органолептически, ни лабораторно. Приведу ситуацию, которая произошла в Польше в конце прошлого столетия, но очень показательна и для нас. У жителей одного из регионов массово регистрировали заболевание печени циррозного типа. Долго искали причину и не могли понять, почему же все поголовно страдают данным недугом. А потом выяснилось, что в этом районе очень популярен сбор населением грибов из рода паутинниковых, которые все считали съедобными – Cortinarius orellanus. Именно это и стало причиной отравлений. В лабораторных условиях выявили токсин, который провоцирует цирроз печени. Его так и назвали – орелланин, по названию гриба. К роду паутинниковых относится еще около ста видов грибов. Понятно, что никто и никогда не тестировал их на отравляющие вещества.– Нет, но у нас есть свинушки, которые ничем не лучше.– Например, опята – исключительно осенние грибы, абсолютно съедобные. Почему-то не очень популярные в наших краях, но тоже прекрасные съедобные грибы — так называемые зонтики. Это высокие – сантиметров до 30 – грибы, субтильные, но чаще всего растут так, что в одном месте их можно насобирать достаточно много. В конце-концов, белые грибы и его родственники. То, что мы называем белыми грибами, – это целый комплекс видов.– Безусловно, отличные осенние грибы. Все они – родственники белых грибов и все съедобны.Справедливости ради скажу, что даже среди родственников белых грибов есть несъедобные и ядовитые виды. Они не смертельно ядовиты – съев такой гриб, человек не умрет, но расстройство желудочно-кишечного тракта может получить. Правда, шансы найти их невелики. К тому же они имеют специфическую окраску внутренней стороны шляпки – ярко-красную и желтую, что настораживает даже неопытных грибников.– Есть. Грузди, молочники – это грибы, которые в большинстве своем съедобны, но внутри у них молочный сок, который, как правило, очень неприятен на вкус. Именно поэтому технология их приготовления предусматривает вымачивание, высаливание и так далее, то есть длительную обработку для выхода молочного сока.– Я бы не назвал их съедобными. Среди сыроежек есть слабоядовитые виды, которые могут спровоцировать расстройство желудка. Имеются среди них и нейтральные виды, которые являются не самыми полезными и не самыми съедобными. Употреблять их, в принципе, можно – не умрете. Но если есть выбор между сыроежкой и опенком, выберите последний.– У каждого вида грибов есть свой спектр оптимальных условий, в которых ему комфортно жить. Например, те же грибы- зонтики растут в лиственных лесах – с кленами, липами, дубами.А вот маслята, например, создает полезную связь с сосной. Обоюдовыгодная связь гриба с корнем дерева, через которую они обмениваются веществами, называется микориза. Гриб от дерева получает воду и органические вещества в сухой сезон, а дерево, в свою очередь, некоторые неорганические вещества, которые растения не умеют «добывать», например, соединения фосфора. А посему маслята нужно искать в сосновых лесах. Причем они в основном любят создавать микоризу с молодыми деревьями.– Честно говоря, однозначного ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, абсолютно все равно, как вы сорвете гриб.Плодовые тела грибов существует в природе только для того, чтобы их ели. У многих грибов тела специально такие мясистые и красивые, чтобы привлечь едоков-животных – как крупных (таких, как косуля), так и мелких (улиток либо насекомых). Съев гриб, животное проглатывает его споры и, перенеся их в другое место, оставляет вместе с фекалиями. Таким образом, грибы, очевидно, биологически приспособлены для серьезной травматизации плодовых тел в процессе поедания их животными, которые, понятное дело, срезать их аккуратно ножичком не будут.Я не очень часто собираю грибы для употребления в пищу, но когда натыкаюсь на большую группу съедобных и не могу пройти мимо, я их выкручиваю аккуратно полностью. А потом уже грязную часть ножки, которая была в земле, срезаю. Просто меня так приучили. Однако каких-то жестких биологических причин делать так, а не иначе, в принципе, нет.Кстати, у грибов тоже имеются паразиты, и открытый срез (если гриб срезать) может стать источником инфекции. Грибы тоже болеют – так же, как люди, животные, растения. У всех живых организмов есть свои инфекционные заболевания. При этом у грибов имеется иммунитет. Не совсем такой, как у нас с вами, но тоже определенные инструменты борьбы с паразитами. Исходя из этого, для минимизации возможных заболеваний у грибов, возможно, не стоит оставлять открытые раны на мицелии.– Грибы являются фильтраторами. Грубо говоря, они раскладывают органические вещества до неорганических и отбирают часть себе. То есть они пропускают через себя большое количество различных веществ. И если вы, например, насобирали грибов где-то около трассы, с большой вероятностью они будут содержать частицы тяжелых металлов. Много интересных исследований на эту тему проводилось в чернобыльской зоне – в частности, как грибы поглощают и абсорбируют радионуклиды. Очевидно, что съедобные грибы могут стать опасными в первую очередь в том случае, если растут рядом с источником загрязнения и накапливают ядовитые вещества.И второй нюанс. Грибы – тяжелая для человека пища, переваривается она не слишком идеально. Соответственно, люди с проблемами желудочно-кишечного тракта могут получить неприятную реакцию со стороны организма – гастрит, панкреатит и т.д.