Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Взаимоотношения с близкими можно назвать теплыми. Главное, чтобы они не переросли в горячие и не начали взрываться. Всем, кто завтра захочет втравить вас в авантюру, стоит сказать твердое «нет».Есть опасность пасть жертвой какого-нибудь зануды. Постарайтесь вовремя снять лапшу с ушей. Завтра следует учитывать разницу между помощью и поощрением безответственного поведения.Вы можете слегка сбиться с курса. Ничего страшного не случится, но забавное приключение может оказаться дороговатым. Завтра хорошо себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга.Не стоит лезть по ветке дальше, если видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Завтра не говорите ничего, в чем вы не уверены на сто процентов.Скорее всего, захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, кроме любви. Завтра следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом.Вы можете стать жертвой апатии — возможно, надолго. Лучший способ борьбы — профилактика. Через день будете смотреть на знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что казалось сложным, станет очевидным.Упрямство — прекрасное качество, но толку от него обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать не следует, особенно в данный период. Завтра найдутся силы и возможности для любого дела.Имеет смысл прислушаться к голосу интуиции. День будет тих и безмятежен. Завтра не дайте себе шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться обратно будет сложнее, чем вы думаете.Сложно, конечно, оставаться оптимистом, стоя на распутье. Но судьба к вам довольно благосклонна. Кроме того, здорово помогут друзья. Завтра личная жизнь может стать достоянием общественности.Отложите работу, если чувствуете, что не сможете погрузиться в нее полностью. Вы не сможете распределять внимание на несколько дел одновременно. Что бы завтра ни случилось — хэппи-энд вам обеспечен.Прекрасный период. Приложите максимум усилий, чтобы поскорее закончить все дела и все свободное посвятить любимым людям. Завтра все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали.Возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Завтра все ваши дела будут носить, по-видимому, альтруистический характер.