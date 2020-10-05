Трамваи №12 и 20 будут курсировать по другим маршрутам завтра, 6 октября, с 9:00 до 18:00.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда при движении в сторону Южного вокзала.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.На время работ при движении в сторону разворотного круга «Южный вокзал» трамваи будут курсировать так:разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал»;разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал».При движении от разворотного круга «Южный вокзал» трамваи №12, 20 будут курсировать по своим маршрутам.