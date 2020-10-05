Тело погибшей обнаружили вечером 3 октября в лесопосадке у дома по улице Мира. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, полицейские выяснили, что в тот день злоумышленник познакомился с потерпевшей и пригласил в гости. Через некоторое время он испугался, что об этом узнает его сожительница и решил убить новую знакомую."Злоумышленник предложил гостье сопроводить ее домой и заманил в лесопосадку. На месте он начал душить женщину веревкой, которую взял с собой, и наносить ей телесные повреждения. Когда гражданка перестала подавать признаки жизни, мужчина забрал ее мобильный телефон и скрылся с места преступления", - прокомментировали в ГУНП.Следователями открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.