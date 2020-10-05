Ограничения связаны с церемонией прощания с погибшими курсантами и членами экипажа АН-26Ш, который 25 сентября потерпел крушение под Чугуевом.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с 7:00 до 12:00 будет запрещено движение транспортных средств по площади Свободы на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера. Объезд закрытого участка будет организован через проспект Независимости.С 9:00 до 12:00 будет запрещено движение транспортна по улице Сумской на участке от улицы жен Мироносиц до проспекта Независимости и по улице Тринклера от площади Свободы до проспекта Независимости.