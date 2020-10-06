Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: пр. Людвига Свободы, 42-а, 46-а, ул. Клочковская, 238-а, ул. Сумгаитская, 5, пр. Науки (Ленина), 64 (п. №7), ул. Ахсарова, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 06.10.20 г.А также:Индустриальный район:ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк), ул. Зубарева, 32 (п. №1) до 20:00 06.10.20 г.Московский район:ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7, стояк) до 17:00 06.10.20 г.; пр. Тракторостроителей, 88 (п. №1) до 20:00 06.10.20 г.Основянский район:б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 06.10.20 г.; пр. Гагарина, 262 до 20:00 07.10.20 г.Слободской район:пр. Гагарина, 171 (п. №2) до 20:00 06.10.20 г.Холодногорский район:ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 06.10.20 г.