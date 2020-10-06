4 октября, в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины о том, что к ней прибежала соседка и рассказала, что убила своего мужа.

На месте преступления следователи выяснили, что супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире. Длительное застолье привело к спору на бытовой почве и ревности. В результате 48-летняя женщина ударила сожителя кухонным ножом. От полученной травмы 46-летний мужчина скончался.Следователями Богодуховского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. Ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.