Авария произошла 1 октября в селе Двуречный Кут.

Как сообщили в областном главке, 1 октября около 6:00 по улице Сумской путь в селе Двуречный Кут на трассе «Сумы-Харьков» автомобиль «ВАЗ-2109» сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.В настоящее время следователи проводят расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, а водитель находится под арестом без права внесения залога.Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия в полиции просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Клочко Станиславу Богдановичу или по телефону: 0930001601