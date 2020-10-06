Стоимость участка земли составляет более 50 миллионов гривен.

В 2018 году Харьковский городской совет своим решением предоставил акционерному обществу закрытого типа земельный участок в Индустриальном районе для эксплуатации и обслуживания нежилого здания."Установлено, что земельный участок площадью почти 1 гектар предоставлен акционерному обществу городским советом в обход проведения земельных торгов, что противоречит нормам действующего законодательства, в частности ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 134 Земельного кодекса Украины и ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об аренде земли». Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд", - сообщили в областной прокуратуре.