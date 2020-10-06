Подавляющее большинство возгораний спровоцированы жителями области, которые сжигают мусор на земельных участках.

Как рассказали в ГСЧС, 6 октября на номер "101" поступило 94 сообщений о возгорании сухостоев на открытых территориях Харьковщины. Общая площадь этих пожаров составила более 85,5 га."Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслия граждан, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Едва ли не каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.