В связи с проведением церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе курсантами и членами экипажа АН-26Ш и приездом президента Зеленского, в городе частично перекрыто движение для транспорта и пешеходов.

Сообщается, что сегодня в 10:00 на площади Свободы пройдёт церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом. В связи с этим будут перекрыты улицы:С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Сумской: от ул. Жен Мироносиц до пр. НезависимостиС 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Тринклера: от пр. Независимости до площади Свободы.Также полицейские перекрыли движение пешеходов по Зоологическому мосту через Клочковский спуск.