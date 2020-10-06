Мужчина выращивал наркорастения в подвалах гаражей, которые устроил специальным освещением и вытяжками для доступа воздуха.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в начале сентября текущего года сотрудники полиции получили информацию о том, что 43-летний житель села Масловка Первомайского района на территории своего домовладения выращивает коноплю.5 октября на территории дома мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 10 кустов конопли. Также в подвале гаража находилось 28 ростков в пластиковых емкостях с грунтом.Полицейские также получили информацию о том, что злоумышленник выращивает и хранит наркорастения еще в одном своем гараже, расположенном в городе Первомайский. В ходе осмотра данного помещения полицейские обнаружили и изъяли 82 куста конопли, а также пластиковые емкости с высушенной и измельченной коноплей.Сейчас досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.