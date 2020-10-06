Все участники драки обратились в полицию с заявлениями.

В отделе коммуникаций областного главка рассказали, что после получения четырех заявлений от участников конфликта правоохранители открыли четыре уголовных производства по статье за умышленные легкие телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.Кроме того, по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование, по информации о том, что сотрудники полиции избили человека.