События В сети появились фото строительства будущей пробивки дороги от метро Киевская до проспекта Юбилейного Вечерний Харьков 11:55 1171 Фотографии опубликовали в харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также Харьковские активисты собираются отстаивать дом на ул. Гоголя в суде В Харькове хоронят погибших летчиков (видео) Экипаж и курсантов разбившегося под Харьковом Ан-26 наградили посмертно БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские активисты собираются отстаивать дом на ул. Гоголя в суде События 13:33 Лента новостей Харьковские активисты собираются отстаивать дом на ул. Гоголя в суде 13:33 В Харькове хоронят погибших летчиков (видео) 13:22 С 1 ноября на украинских дорогах появятся новшества 13:15 Экипаж и курсантов разбившегося под Харьковом Ан-26 наградили посмертно 12:53 В Харькове откроется ярмарка стартапов 12:35 Стали известны чудовищные масштабы загрязнения океана пластиком 12:13 В сети появились фото строительства будущей пробивки дороги от метро Киевская до проспекта Юбилейного 11:55