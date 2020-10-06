Изуродованный нагромождением надстройки памятник архитектуры на улице Гоголя, 2 в Харькове должен принять свой первоначальный вид. Прокуратура направила иск в суд с требованием восстановить уникальное здание. На чью сторону встанет Фемида?

Харьковская областная прокуратура подала иск в Харьковский окружной административный суд к застройщику с требованием восстановить памятник архитектуры местного значения, расположенный по ул. Гоголя, 2.– Летом 2020 года владельцем мансардных помещений – обществом с ограниченной ответственностью – начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта. Однако фактически осуществляется реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей, – рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Эдуард Новиков. – Эти действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия. Кроме того, и предусмотрены обязанности собственника при использовании памятника обеспечивать сохранность его подлинности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, отделки и т.д.К тому же, как отмечает Эдуард Новиков, строительство осуществляется без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и ГАСК.– Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд, – продолжает руководитель местной прокуратуры. – Сейчас открыто производство по делу.Напомним, дом на улице Гоголя, 2 был построен в 1818 году архитектором Евгением Васильевым, достраивал его не менее известный архитектор Андрей Тон. До недавнего времени здание представляло собой хорошо сохранившийся в чистом виде образец классицизма. Этот дом хорошо знаком харьковчанам остроумной адресной табличкой с изображением двух портретов Гоголя вместо цифры «два». Но сравнительно недавно у большей части этого дома сменился собственник, который решил расширить свою площадь путем реконструкции. Дом огородили строительным забором и принялись нахлобучивать на него дополнительные этажи.Первыми забили тревогу активисты группы SaveKharkiv. Заручившись поддержкой лютеранской общины (на протяжении сотни лет в этом доме располагалась лютеранская школа), начали обращаться в различные инстанции, в том числе и в прокуратуру. Однако на заседание суда активистов не пускают под предлогом противоэпидемических мер, связанных с распространением Covid-19.– Оказывается огромное сопротивление тому, чтобы мы присутствовали на судебном заседании, – говорит один их активистов SaveKharkiv, культуролог, искусствовед, профессор НТУ «ХПИ» Михаил Красиков. – Кто будет судьей, на какую дату назначено рассмотрение дела – мы ничего толком не знаем. Такая закрытость наводит на определенные мысли и вызывает сомнение в том, что судом будет принято адекватное решение. Мы все-таки попытаемся попасть в зал суда – направим письмо с просьбой пропустить на заседание суда представителей группы SaveKharkiv.