В Украине с 1 ноября вводят новые ограничители скорости: к уже имеющимся лежачим полицейским добавятся бордюрные расширения, островки безопасности, разделительные полосы и чокеры.

Новые разделители будут проектироваться при модернизации или ремонте дорог и улиц, а также при реконструкции и строительстве, уточнил Укравтодор в Facebook.Особое внимание дорожники намерены уделять участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с велосипедными и пешеходными.Кроме того, ранее в МВД заявили, что министерство разрабатывает законопроект, в случае принятия которого любители превышать скорость на дорогах будут лишаться водительских прав.