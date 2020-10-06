27 человек награждены медалями за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил медалью "За военную службу Украине" 26 военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе возле Чугуева (Харьковская область). Соответствующий указ №421/2020 опубликован 6 октября на сайте президента.Посмертно медалями награждены:Дмитрий Андрущенко - младший сержант;Александр Бойко - солдат;Ростислав Булий - солдат;Виталий Вильховый (после крушения выжил, однако скончался в больнице) - солдат;Дмитрий Добреля - капитан;Дмитрий Донец - солдат;Артем Дудла - солдат;Константин Зыбюк - солдат;Евгений Иванов - прапорщик;Богдан Кишеня - майор;Александр Клевец - солдат;Олег Козаченко - старший лейтенант;Роман Корчевский - старший сержант;Богдан Матвийчук - солдат;Николай Микитченко - сержант;Ашраф Мсуя - старший лейтенант;Владимир Олабин - солдат;Алексей Остапенко - капитан;Андрей Померанцев - солдат;Андрей Роспотнюк - солдат;Евгений Скоробогатько - старший солдат;Александр Скочков - солдат;Дмитрий Студинский - солдат;Максим Хомячук - солдат;Руслан Шеремет - солдат;Олег Широчук - прапорщик.Медалью "За военную службу Украине" наградили также выжившего в авиакатастрофе Вячеслава Золочевского.Напомним, вечером 25 сентября военно-транспортный борт Ан-26Ш упал, а потом загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжить удалось только одному - Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один — Виталий Вильховый умер в больнице. Для идентификации тел назначали судебно-медицинские экспертизы. После их проведения, 2 октября, начали процедуру выдачи тел родственникам погибших для захоронения.