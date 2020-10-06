27 человек награждены медалями за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил медалью "За военную службу Украине" 26 военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе возле Чугуева (Харьковская область). Соответствующий указ №421/2020 опубликован 6 октября на сайте президента.

Посмертно медалями награждены:

    Дмитрий Андрущенко - младший сержант;
    Александр Бойко - солдат;
    Ростислав Булий - солдат;
    Виталий Вильховый (после крушения выжил, однако скончался в больнице) - солдат;
    Дмитрий Добреля - капитан;
    Дмитрий Донец - солдат;
    Артем Дудла - солдат;
    Константин Зыбюк - солдат;
    Евгений Иванов - прапорщик;
    Богдан Кишеня - майор;
    Александр Клевец - солдат;
    Олег Козаченко - старший лейтенант;
    Роман Корчевский - старший сержант;
    Богдан Матвийчук - солдат;
    Николай Микитченко - сержант;
    Ашраф Мсуя - старший лейтенант;
    Владимир Олабин - солдат;
    Алексей Остапенко - капитан;
    Андрей Померанцев - солдат;
    Андрей Роспотнюк - солдат;
    Евгений Скоробогатько - старший солдат;
    Александр Скочков - солдат;
    Дмитрий Студинский - солдат;
    Максим Хомячук - солдат;
    Руслан Шеремет - солдат;
    Олег Широчук - прапорщик.

Медалью "За военную службу Украине" наградили также выжившего в авиакатастрофе Вячеслава Золочевского.

Напомним, вечером 25 сентября военно-транспортный борт Ан-26Ш упал, а потом загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжить удалось только одному - Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один — Виталий Вильховый умер в больнице. Для идентификации тел назначали судебно-медицинские экспертизы. После их проведения, 2 октября, начали процедуру выдачи тел родственникам погибших для захоронения.

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