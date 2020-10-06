27 человек награждены медалями за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга.Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил медалью "За военную службу Украине" 26 военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе возле Чугуева (Харьковская область). Соответствующий указ №421/2020 опубликован 6 октября на сайте президента.
Посмертно медалями награждены:
Дмитрий Андрущенко - младший сержант;
Александр Бойко - солдат;
Ростислав Булий - солдат;
Виталий Вильховый (после крушения выжил, однако скончался в больнице) - солдат;
Дмитрий Добреля - капитан;
Дмитрий Донец - солдат;
Артем Дудла - солдат;
Константин Зыбюк - солдат;
Евгений Иванов - прапорщик;
Богдан Кишеня - майор;
Александр Клевец - солдат;
Олег Козаченко - старший лейтенант;
Роман Корчевский - старший сержант;
Богдан Матвийчук - солдат;
Николай Микитченко - сержант;
Ашраф Мсуя - старший лейтенант;
Владимир Олабин - солдат;
Алексей Остапенко - капитан;
Андрей Померанцев - солдат;
Андрей Роспотнюк - солдат;
Евгений Скоробогатько - старший солдат;
Александр Скочков - солдат;
Дмитрий Студинский - солдат;
Максим Хомячук - солдат;
Руслан Шеремет - солдат;
Олег Широчук - прапорщик.
Медалью "За военную службу Украине" наградили также выжившего в авиакатастрофе Вячеслава Золочевского.
Напомним, вечером 25 сентября военно-транспортный борт Ан-26Ш упал, а потом загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжить удалось только одному - Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один — Виталий Вильховый умер в больнице. Для идентификации тел назначали судебно-медицинские экспертизы. После их проведения, 2 октября, начали процедуру выдачи тел родственникам погибших для захоронения.