По состоянию на 6 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 16 594 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 21 445 случаев заболевания COVID-19, 16 239 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 823 пациента выздоровели, 383 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 октября в Украине зафиксировано 4 348 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 4 520 человек умерли, 103 401 пациент выздоровел.