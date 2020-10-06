Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

На Аллее Славы 18-го городского кладбища хоронят двоих членов экипажа разбившегося АН-26.«Церемония прощания началась:Алексей ОСТАПЕНКО (15.11.1991 – 25.09.2020) – 28 лет, капитан, штурман корабля, уроженец Харькова, после этого полета должен был получить квалификацию первого класса.Олег ШИРОЧУК (10.11.1979 – 25.09.2020) – 40 лет, прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады, уроженец Любомля Волынской области, вместе с женой и сыном жил в Харькове», сказано в информации опубликованной каналом.