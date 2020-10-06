После месяца учебы более 83 тысяч школьников находятся на самоизоляции, так как в их классах было зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией. Сейчас, по данным МОЗ, коронавирусом болеют более 1 200 учащихся школьников и 2 150 учителей

Самоизоляция у школьников длится 14 дней, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.– Если в школе более 50% ушли на самоизоляцию, то на дистанционное обучение переходит вся школа, – напомнил министр.По словам Максима Степанова, на этой неделе Украина может пересечь отметку в пять тысяч новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, поэтому, чтобы не допустить роста количества больных, надо пересмотреть отношение к противоэпидемическим правилам, .– У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Вместе с тем, если не изменить отношение к правилам новой реальности, показатели будут очень быстро расти. На прошлой неделе было больше четырех с половиной тысяч в сутки. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в пять тысяч, – предположил глава МОЗ.Между тем, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие месяцы суточное количество инфицированных коронавирусом в Украине может составить от семи до девяти тысяч человек.По словам руководителя офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, последние исследования показали, что только каждый четвертый украинец регулярно моет руки, а каждый третий не соблюдает социальную дистанцию при посещении общественных мест и различных мероприятий.