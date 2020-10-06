«Гарри Поттера» пока нет, но есть «Путешествия Гулливера» и «Мастер и Маргарита» в шестнадцати томах – в Харькове открылась уникальная частная библиотека, в которой собраны художественные книги, изданные шрифтом Брайля.

Мама выключает свет и читает детям сказку

Как выглядит улыбка?

В планах – ноты для незрячих

Одна книга занимает целую полку

Чтобы люди стали ближе друг другу

За основу шрифта Брайля взят «ночной шрифт»

Социальная библиотека, которая дает возможность слабовидящим и незрячим людям насладиться чтением классической и современной литературы – воплощенная в жизнь мечта директора цифровой типографии «Мадрид» Ларисы Гобельовской. Это одно из немногих издательств не только в Харькове, но и в Украине, которое помимо обычных книг издает литературу шрифтом Брайля. Все экземпляры, которые представлены на полках библиотеки – из личной коллекции Ларисы Гобельовской.– Это книги, которые накопились у меня за несколько лет работы с разными заказчиками, которым мы печатали книги шрифтом Брайля. С каждого тиража, который мы выпускали, у меня оставались сигнальные экземпляры. Я сознательно оставляла у себя по одной-две книги и они хранились у меня в кабинете, – говорит директор типографии.Книги Лариса Гобельовская показывала всем своим друзьям, знакомым и заказчикам, которые приходили в издательство – мол, вы видели когда-нибудь книгу, напечатанную шрифтом Брайля?– Оказалось, что в нашем сытом обществе многие интеллигентные люди, причастные к литературе, творчеству, просветительству, которые много читают, даже не задумываются о том, что есть другая категория – те, кто тоже хотел бы наслаждаться современной художественной литературой, классической литературой, но не имеет такой возможности, – замечает Лариса Гобельовская.Существует государственная программа по обеспечению специальной, в основном учебной, литературой интернатов для слабовидящих детей. На этом функции государства, в общем-то, заканчиваются. Взрослые незрячие люди лишены художественной, какой-то познавательной литературы, как, впрочем, и дети, которые с удовольствием подержали бы в руках и самостоятельно прочли, скажем, того же «Гарри Поттера». Эту миссию берут на себя меценаты, общественные организации, неравнодушные люди, которые заказывают литературу шрифтом Брайля, а такие энтузиасты, как Лариса Гобельовская, ее издают. Однако очень небольшими тиражами.– Вы не представляете, сколько радости доставляет незрячим людям возможность взять в руки книгу и прочесть своим детям сказку на ночь, – говорит Лариса Гобельовская. – Среди моих друзей есть семья, в которой у зрячих детей незрячие родители. И вот их мама выключает вечером свет, берет книгу шрифтом Брайля и читает своим ребятишкам. Среди моих знакомых много незрячих людей – и массажисты, и программисты... И мне захотелось сделать для них гораздо больше.Производство книг для незрячих людей требует специальной техники и навыков. Сегодня в Украине имеется не более десяти принтеров, которые «умеют» выпускать такую литературу.– Украинских книг для незрячих людей очень мало – даже в специализированных школах не хватает учебных пособий. А о художественной литературе и говорить нечего, – отмечает Лариса Гобельовская.– К сожалению, нет ни одного издательства, которое адаптировало бы такой большой объем текста для печати шрифтом Брайля.Маленькое частное издательство выпускает книги шрифтом Брайля не так давно, но на его счету уже десятки интересных и полезных изданий. Например, для взрослых выпущен сатирический роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франуса Рабле, для детей – сказки и учебные пособия. Среди наиболее интересных изданий – «Физика» с наглядными демонстрациями основных физических процессов. Не менее интересна «Большая книга чувств» польского автора Гжегожа Касдепке с главным героем Паяциком. Ее вообще можно использовать как средство для коррекционной работы.– Ведь незрячие дети не имеют представления о мимике, поэтому часто не могут распознать эмоции других людей и выразить свои чувства. Из книги Гжегожа Касдепке дети могут узнать, как выглядит человеческое лицо во время переживания радости, страха, любви, – говорит Лариса Гобельовская.В библиотеке, открытый благодаря сотрудничеству с ОО «Опыт ЕС», представлены напечатанные шрифтом Брайля издания украинских и европейских авторов. Библиотечный фонд пока небольшой – 52 книги.– У нас есть адаптированный шрифтом Брайля «Белый клык» Джека Лондона. Имеется сборник «Семь стихов» Нины Супруненко. Это украинская поэтесса, харьковчанка, которая издала более 22 книг. Мы отобрали семь ее стихотворений и сделали сборничек шрифтом Брайля, чтобы незрячие дети могли изучать на уроках украинской литературы современного автора. Есть у нас сборник стихов популярного харьковского поэта Анатолия Перервы, который мы выпустили к его юбилею. Печатали обычный тираж и проявили инициативу, продублировав в четырех экземплярах шрифтом Брайля. Таким образом, одно произведение представлено в библиотеке и для обычных читателей, и для незрячих, – рассказывает Лариса Гобельовская.Также у гостей библиотеки есть возможность почитать «Мастера и Маргариту» Булгакова, «Митькозавра из Юрьевки» Ярослава Стельмаха, «Желтого князя» Василия Барки, «Путешествия Гулливера» Джонатона Свифта , «Санаторійну зону» Миколы Хмылевого, «Захара Беркута» Ивана Франко, произведения Леси Украинки.– Надеюсь, мы будем продолжать свою деятельность и через год фонд нашей библиотеки пополнится еще 30–40 наименованиями книг шрифтом Брайля, – говорит Лариса Гобельовская. – В первую очередь это будут книги, предназначенные для взрослой аудитории. Планируется сделать акцент на исторической, краеведческой и музыкальной литературе. Также есть возможность выпускать ноты. Это придется по душе посетителям, которые занимаются музыкой.Одна книга, напечатанная шрифтом Брайля, представляет собой многотомник адаптированного текста – под нее в отводится целая полка в библиотеке.– Например, «Мастер и Маргарита» у нас в шестнадцати томах. «Санаторійна зона» – пятнадцать томов, более 1200 страниц адаптированного текста. Чтобы прочитать одну книгу, человек должен осилить 15 брайлевских томов. Вот, например, приключенческий роман «Тигроловы» Ивана Багряного, который оригинальным текстом издается в трех томах, у нас представлен в 11 томах шрифтом Брайля, – перечисляет Лариса Гобельовская.В библиотеке есть брайлевские книги, изданные не только на украинском, русском, но и на английском языке.– Каждая буква в шрифте Брайля обозначается символом посредством точек. И если буква «А» в русском, украинском или английском – это одна точка, то она будет одной точкой в трех алфавитах. Есть отдельный символ для русского «ь» и для буквы «ё», а также для украинских «ї» и «є», – рассказывает Лариса Гобельовская. – У нас имеются даже англоязычные сказки шрифтом Брайля, также мы выпустили на английском «Теремок», «Колобка» и «Репку». Наши заказчики сделали небольшие тиражи и распространили их в рамках своих программ, широкого доступа к этим книгам, к сожалению, нет.На сегодняшний день библиотека функционирует как читальный зал. Любой может прийти сюда в рабочее время и получить книгу для чтения.– Чтобы дать доступ к этим книгам широкому кругу, мы собрали их в импровизированной библиотеке. Чем больше подобных книг будет в открытом доступе, тем больше людей придут к нам, полистают книгу, что-то почитают. Возможно, мы обсудим с ними еще какой-то социальный проект, – говорит Лариса Гобельовская. – С десяти часов утра до пяти вечера сюда может прийти любой незрячий взрослый и взять книгу, прочитать ее, поговорить с присутствующим здесь библиографом о конкретной книге или литературе в целом. Можно также оставить заявку относительно книги, которую он хотел еще прочитать.Директор типографии стремится к тому, чтобы к этим книгам имели доступ все люди, не только незрячие. Мечтает создать в своей библиотеке курсы по обучению зрячих людей шрифту Брайля – так люди, по ее мнению, станут ближе друг другу.– Хочу, чтобы каждый имел возможность ознакомиться с книгой шрифтом Брайля, подержать ее в руках, полистать. Можно привести к нам на экскурсию детей из обычной школы. У нас есть чудесная «Азбука», по которой можно выучить шрифт Брайля. Мне бы хотелось, чтобы шрифт Брайля стал более доступным, – говорит Лариса Гобельовская. – Мы можем пользоваться им для общего культурного развития.Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, который в 15 лет потерял зрение. За основу он взял «ночной шрифт», используемый военными для донесений, которые можно было прочитать в темноте.