Ритм сердцебиения является одним из важнейших показателей здоровья организма, его изменения позволяют спрогнозировать и диагностировать многие опасные нарушения, болезни.

Вот почему, подчеркивают специалисты, важно регулярно проверять свой пульс, отражающий работу сердечной мышцы. В условиях пандемии коронавируса это имеет особое значение, поскольку осложнения сердца могут определять тяжесть заболевания и вероятность летального исхода.«Хотя изменившееся сердцебиение не всегда говорит о сердечном заболевании, важно регулярно проверять пульс – это один из лучших способов выявить аритмию и другие осложнения, связанные с состоянием сердца, на ранней стадии», - приводится экспертное мнение на портале Times Now.Врачей интересует частота сердечных сокращений в состоянии покоя, характеризующая способность сердца перекачивает кровь, когда человек расслаблен, отдыхает. Нормальный допустимый диапазон такого пульса составляет от 60 до 100 ударов в минуту.У спортсменов или людей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, число сердечных ударов несколько меньше вышеназванного стандарта, это считается нормальным.Когда температура и влажность повышаются, частота сердечных сокращений увеличивается. Люди в регионах с более высокой средней температурой в нормальных условиях могут демонстрировать более высокую среднюю частоту пульса в состоянии покоя.Частоту сердечных сокращений можно измерить, удерживая пальцем пульс на запястье или сбоку шеи под челюстью. Подсчитайте количество ударов сердца, которое вы почувствуете за 60 секунд. Проверяйте пульс таким образом регулярно. Если часто будет наблюдаться редкое или же более учащенное сердцебиение, следует обратиться к кардиологу, проверить сердечную мышцу..Регулярная физическая активность может помочь снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и повысить эффективность перекачивания крови сердцем. Помимо физических упражнений, важным фактором, влияющим на сердечные сокращения, является рацион – например, сокращение трансжиров в нем помогает снизить риски патологий сердечно-сосудистого свойства.