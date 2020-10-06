В части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", с целью подготовки сетей к работе в осенне-зимний период с 7 октября с 8:00 до 8 октября 12:00 будет прекращено водоснабжение:части Шевченковского района, ограниченной:- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Новгородской, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Класического;части Киевского района, ограниченной:- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, ул. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией з-да «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.Полный список адресов - по ссылке