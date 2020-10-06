В интернете активизировались мошенники, предлагающие украинцам работу по осуществлению денежных переводов, при этом такие переводы на самом деле представляют собой операции по отмыванию нелегальных доходов.

Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда, и в интернете часто появляются объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты, сообщается на сайте Нацбанка.– Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным, – подчеркивают в НБУ. – Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом злоумышленники вербуют так называемых денежных мулов, или дропов. Это люди, помогающие отмывать нелегальные доходы, полученные от торговли наркотиками; торговли людьми; кражи средств с платежных карт.– Будьте осторожны! Эта деятельность незаконна, за подобные действия можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя, – советуют в Нацбанке.