В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске за похищение человека.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.Во время проверки документов пассажира, следовавшего в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу был задержан правоохранителями. Задержанным оказался гражданин РФ, который с 2008 года находился в международном розыске и который подозревается в похищении человека.Пограничники сразу сообщили об этом в Укрбюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.