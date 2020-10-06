Баскетбольный матч первого тура Суперлиги между БК «Харьковские соколы» и МБК «Николаев» перенесли из-за большого количества случаев коронавируса в николаевской команде, сообщает пресс-служба «Соколов».

В адрес «Харьковских соколов» поступило письмо от Федерации баскетбола Украины о переносе матча против МБК «Николаев», который должен был состояться 6 октября, в связи с большим количеством положительных результатов тестирования у игроков МБК «Николаев».– Билеты на этот матч будут действительны на новую дату, – обещают в пресс-службе клуба. – А дебютный поединок «Харьковских соколов» в этом сезоне состоится 8 октября против «Черкасских мавп». Ждем болельщиков во Дворце спорта «Локомотив!».