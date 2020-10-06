Власти Германии во вторник, 6 октября, отправили в Киев самолет Бундесвера, который должен перевезти на лечение в ФРГ 13 украинских военных, раненых на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил Германии в Twitter."Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", - говорится в сообщении.Позже медицинская служба Бундесвера опубликовала фотографии из аэропорта Борисполь, куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.Отмечалось, что после таможенного контроля персонал Бундесвера примет раненых.Ранее Германия неоднократно принимала на лечение украинских военных, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе.