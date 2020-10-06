Харьковчане уже и думать забыли об «одоробле», которое могло появиться на главной площади города, как оно снова заявило о себе. Дзержинский райсуд Харькова заново рассмотрит иск о законности конкурса на эскиз памятника на площади Свободы, в котором победил проект 86-метровой стелы.Напомним, в 2016 году жюри объявило победителем проект, которым предлагалось соорудить на месте снесенного памятника Ленину 86-метровую колонну с ангелом на вершине и четырьмя фигурами у подножия – греческого философа, князя Игоря, кобзаря и бурсака. Авторами проекта выступили братья Павел и Сергей Чечельницкие. Несколько общественных организаций, в том числе Харьковский антикоррупционный центр, оспорили в суде процедуру проведения конкурса и выиграли дело в судах первой и второй инстанций. Однако Харьковский горисполком в мае 2017-го подал кассацию. Она пролежала более трех лет, в связи с судебной реформой ее не рассматривали. И вот на прошлой неделе Кассационный суд решил направить дело на новое рассмотрение в районный суд Харькова.
– Суды считают, что за оспариванием какого-то факта может обратиться только лицо, чье право нарушено. Есть решение исполкома о проведении конкурса, в результате которого якобы победил Чечельницкий, об установке на площади шпиля. Мы оспорили это решение, в котором доказывали, что являемся членами территориальной громады, имеем право пользоваться площадью Свободы как любой другой харьковчанин, имеем право право выбирать, что там стоит и на что нам смотреть. И подробно это обосновывали, – прокомментировал «Вечернему Харькову» член ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Владимир Рысенко. – Суды первой и второй инстанций признали, что мы являемся надлежащими истцами, то есть имеем право подавать иск по отмене решения исполкома. А Верховный суд сказал: «А докажите, что ваши права нарушены», отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело в суд первой инстанции с указанием внимательно изучить вопрос наличия нарушенного права у истцов – то есть имеем ли мы право обращаться в суд. На мой взгляд, такое решение является не очень корректным. Потому что если принять такую точку зрения, складывается ситуация, что исполком может принять любое решение, а обжаловать его харьковчане не могут. Это неправильно.
Активные харьковчане и общественные организации, которые обращались в суд, сдаваться не намерены.
– Мы считаем, что наше право пользоваться публичными пространствами в Харькове, безусловно, нарушено. И будем доказывать это в суде, – заверил член ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Владимир Рысенко.
Дата первого заседания по новому рассмотрению еще не назначена. Но мэрия, судя по всему, и сама не ожидала такого поворота событий, поскольку успела установить на этом месте сухой фонтан, который с пафосом открыла ко Дню города. Так что какую позицию займет горисполком, пока неизвестно.
– Колонну где устанавливать? Там только установили фонтан. Это было бы нелогично. Мы еще не получили решение суда. Когда изучим его, тогда будем разговаривать, – отметил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
Напомним, реконструкция сквера на пл. Свободы началась в августе 2016 года. Изначально городские власти заявляли, что на месте, где стоял памятник Ленину, ничего устанавливать не планируется, однако в обновленном сквере «будет своя изюминка». Позже городской голова сообщил, что в сквере на пл. Свободы установят новый памятник. По результатам конкурса жюри отдало предпочтение колонне с ангелом. В народе проект памятника прозвали «одороблом». Харьковчане зарегистрировали более десяти петиций с призывом пересмотреть результаты конкурса.