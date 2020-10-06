Харьковчане уже и думать забыли об «одоробле», которое могло появиться на главной площади города, как оно снова заявило о себе. Дзержинский райсуд Харькова заново рассмотрит иск о законности конкурса на эскиз памятника на площади Свободы, в котором победил проект 86-метровой стелы.

Напомним, в 2016 году жюри объявило победителем проект, которым предлагалось соорудить на месте снесенного памятника Ленину 86-метровую колонну с ангелом на вершине и четырьмя фигурами у подножия – греческого философа, князя Игоря, кобзаря и бурсака. Авторами проекта выступили братья Павел и Сергей Чечельницкие. Несколько общественных организаций, в том числе Харьковский антикоррупционный центр, оспорили в суде процедуру проведения конкурса и выиграли дело в судах первой и второй инстанций. Однако Харьковский горисполком в мае 2017-го подал кассацию. Она пролежала более трех лет, в связи с судебной реформой ее не рассматривали. И вот на прошлой неделе Кассационный суд решил направить дело на новое рассмотрение в районный суд Харькова.– Суды считают, что за оспариванием какого-то факта может обратиться только лицо, чье право нарушено. Есть решение исполкома о проведении конкурса, в результате которого якобы победил Чечельницкий, об установке на площади шпиля. Мы оспорили это решение, в котором доказывали, что являемся членами территориальной громады, имеем право пользоваться площадью Свободы как любой другой харьковчанин, имеем право право выбирать, что там стоит и на что нам смотреть. И подробно это обосновывали, – прокомментировал «Вечернему Харькову» член ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Владимир Рысенко. – Суды первой и второй инстанций признали, что мы являемся надлежащими истцами, то есть имеем право подавать иск по отмене решения исполкома. А Верховный суд сказал: «А докажите, что ваши права нарушены», отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело в суд первой инстанции с указанием внимательно изучить вопрос наличия нарушенного права у истцов – то есть имеем ли мы право обращаться в суд. На мой взгляд, такое решение является не очень корректным. Потому что если принять такую точку зрения, складывается ситуация, что исполком может принять любое решение, а обжаловать его харьковчане не могут. Это неправильно.Активные харьковчане и общественные организации, которые обращались в суд, сдаваться не намерены.– Мы считаем, что наше право пользоваться публичными пространствами в Харькове, безусловно, нарушено. И будем доказывать это в суде, – заверил член ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Владимир Рысенко.Дата первого заседания по новому рассмотрению еще не назначена. Но мэрия, судя по всему, и сама не ожидала такого поворота событий, поскольку успела установить на этом месте сухой фонтан, который с пафосом открыла ко Дню города. Так что какую позицию займет горисполком, пока неизвестно.– Колонну где устанавливать? Там только установили фонтан. Это было бы нелогично. Мы еще не получили решение суда. Когда изучим его, тогда будем разговаривать, – отметил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.Напомним, реконструкция сквера на пл. Свободы началась в августе 2016 года. Изначально городские власти заявляли, что на месте, где стоял памятник Ленину, ничего устанавливать не планируется, однако в обновленном сквере «будет своя изюминка». Позже городской голова сообщил, что в сквере на пл. Свободы установят новый памятник. По результатам конкурса жюри отдало предпочтение колонне с ангелом. В народе проект памятника прозвали «одороблом». Харьковчане зарегистрировали более десяти петиций с призывом пересмотреть результаты конкурса.