В поселке Коробочкино вечером 4 октября на автодороге "Чугуев-Меловое" водитель автомобиля Daewoo Lanos врезался в бетонный забор.

В полиции уточнили, что автомобилист не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением.В результате аварии пострадал сам водитель легковушки и его 20-летний пассажир. Они получили травмы различной степени тяжести.По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.