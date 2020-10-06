Сегодня Харьков прощается с курсантами и офицерами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, погибшими в результате падения самолета Ан-26 под Чугуевом.

Во вторник, 6 октября на площади Свободы состоялась официальная церемония прощания с 25 погибшими курсантами и офицерами, погибшими при крушении самолета Ан-26.– После ее завершения тела курсантов будут отправлять по региону на спецтранспорте. В другие области погибших доставят на самолетах и вертолетах, – сообщил пресс-секретарь ХНУВС им. Ивана Кожедуба Олег Кошевой.В минувшую субботу на месте падения Ан-26 провели панихиду по погибшим в катастрофе офицерам и курсантам ХНУВС им. Ивана Кожедуба. На девятый день трагедии почтить память погибших приехали близкие, друзья и знакомые, летчики и однокурсники. Панихиду провели военные капелланы. Люди несли цветы к временно установленному памятнику на месте крушения самолета. Впоследствии на этом месте военные планируют разместить полноценный монумент.Напомним, самолет разбился вечером 25 сентября. Во время планового учебного полета на борту Ан-26 находились 27 человек, большинство из них погибли на месте. Выжить удалось лишь двоим курсантам, однако один из них, 20-летний Виталий Вильховый, позднее скончался в больнице. Состояние Вячеслава Золочевского медики оценивают как удовлетворительное.Сейчас Государственное бюро расследований изучает все обстоятельства трагедии. Подробности катастрофы не разглашают. Известно, что по делу допросили уже более 60 свидетелей и десять родственников погибших.