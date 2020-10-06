Как сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы, 2 октября на участке отдела «Дергачи» пограничный наряд недалеко от границы задержал мужчину. Тот пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

Из документов у правонарушителя был при себе только паспорт бывшего СССР. Правоохранители установили, что у мужчины – гражданство РФ. Таким способом он пытался попасть домой. Иностранца привлекли к административной ответственности. Материалы переданы на рассмотрение в суд, который и решит дальнейшую судьбу задержанного.