События Еще одно жесткое ДТП в Харькове. Теперь на Караване (фото) Вечерний Харьков 17:37 168 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Жесткое #ДТП на Караване», сказано в подписи к опубликованному фото. Читайте также Под Харьковом произошло смертельное ДТП Мошенники вербуют пользователей для перевода денег Советский паспорт не помог нарушителю границы БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом произошло смертельное ДТП События 19:30 Лента новостей Под Харьковом произошло смертельное ДТП 19:30 Мошенники вербуют пользователей для перевода денег 19:10 Советский паспорт не помог нарушителю границы 18:53 Харьков прощается с погибшими курсантами 18:35 Синоптики обещают харьковчанам заморозки 18:16 Когда украинцы переведут часы на зимнее время 18:13 Под Харьковом легковушка врезалась в бетонный забор (фото) 17:55