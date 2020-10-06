В полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

На трассе в районе поселка Элитное Харьковского района столкнулись микроавтобус «Ford» и легковой автомобиль «Honda», в результате чего на месте происшествия погиб 40-летний пассажир легковушки. Также травмы получили 50 и 47-летние водители транспортных средств. Их доставили в больницу.Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.