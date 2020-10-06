Правоохранители завершили расследование по ремонту, уничтожившему художественную роспись.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, при проведении капитального ремонта кровли в одном из коммунальных учреждений здравоохранения директор компании-подрядчика подал ложные сведения о том, что услуги по авторскому надзору выполнены, присвоив таким образом оплату за них. При этом, как отмечают в ведомстве, фактически авторский надзор не выполнялся."Директор выполнил условия договора не в полном объеме, совершив служебную халатность. Это привело к убыткам государству на сумму почти 350 тысяч гривен.В дальнейшем, из-за некачественного выполнения условий договора подрядчиком, влагой был поврежден живописный плафон парадной залы с изображением художественного произведения. Из-за вздутия полотна частично разрушен памятник архитектуры и градостроительства местного значения", - рассказали правоохранители.Сейчас решается вопрос об избрании директору меры пресечения. Если его вина будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.