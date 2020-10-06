Сотрудники Волчанского отдела полиции устанавливают местонахождение Елены Забазновой, 2002 года рождения.

Девушка 11 июля ушла из дома и не вернулась.на вид 15-20 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.При себе имела черный рюкзак небольшого размера.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Волчанский отдел полиции по телефонам:или другим удобным для вас способом.