Фигурант продавал в Интернете лекарственные средства, не имея соответствующих разрешений.

Полицейские разоблачили 30-летнего мужчину в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.Правоохранители установили, что в 2015 году злоумышленник создал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую ​​деятельность.Свой товар мужчина отправлял покупателям заказ по почте, используя поддельные паспорта."Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По его результатам изъята компьютерная техника, банковские карты, деньги, авто фигуранта и более 10 000 блистеров таблеток, общей стоимостью 3,5 миллиона гривен. Кроме этого, правоохранители изъяли 5 паспортов граждан Украины, где содержалось фото фигуранта, однако с различными анкетными данными", - рассказали в областном главке.На данный момент мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие продолжается.