Фигурант продавал в Интернете лекарственные средства, не имея соответствующих разрешений.Полицейские разоблачили 30-летнего мужчину в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.
Правоохранители установили, что в 2015 году злоумышленник создал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую деятельность.
Свой товар мужчина отправлял покупателям заказ по почте, используя поддельные паспорта.
"Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По его результатам изъята компьютерная техника, банковские карты, деньги, авто фигуранта и более 10 000 блистеров таблеток, общей стоимостью 3,5 миллиона гривен. Кроме этого, правоохранители изъяли 5 паспортов граждан Украины, где содержалось фото фигуранта, однако с различными анкетными данными", - рассказали в областном главке.
На данный момент мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие продолжается.