Киевский районный суд Харькова приговорил гражданку к 5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП, в июне 2017 года, на территории Журавлевского гидропарка, 22-летняя злоумышленница во время ссоры нанесла знакомому ножевые ранения брюшной полости, что привело к тяжелым последствиям.Благодаря проведенному комплексу мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение женщины и задержали ее. 6 октября ее поместили в харьковский следственный изолятор. В дальнейшем она будет этапирован в учреждения исполнения наказаний.