Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 07.10.20 г.А также:Киевский район:ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк) до 18:00 07.10.20 г.; пр. Московский, 19/23 (п. №5) до 20:00 07.10.20 г.Московский район:ул. Академика Павлова, 140 (п. №8) до 20:00 08.10.20 г.Слободской район:пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.10.20 г.Холодногорский район:ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.10.20 г.Шевченковский район:пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.20 г.