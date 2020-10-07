Мужчине сообщили о подозрении.В июле к работникам полиции обратилась 49-летняя владелица частного дома в селе Яковенково. Она рассказала, что долгое время отсутствовала в стране и ее дом обокрали - забрали все садовые инструменты и металлические изделия. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Полицейские установили, что к краже причастен 29-летний сосед потерпевшей. Мужчина проник в чужой дом ночью, из которого похитил около 100 кг металлических изделий и электрические приборы, перенес в свой сарай. Сбывать вещи он не планировал, ведь сам ежедневно пользовался похищенным.
На данный момент похищенное вернули владельцам.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.