Мужчина подозревается в похищении человека.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, во время проверки документов пассажира, следовавшего в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу был задержан правоохранителями.Задержанным оказался гражданином России, который с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека.По данному факту пограничники сразу сообщили Укрбюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.