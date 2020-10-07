В этом году Харьковская область значительно уступает экономическим показателям минувшего года.

Так, согласно опубликованным данным Главного управления статистики в Харьковской области, в 2020 году, за январь-август, промышленность региона упала на 4,7% по сравнению с минувшим годом. Также падение испытывает строительная продукция, отставая от 2019 года на 7,1%. Экспорт товаров сократился на 2,2%, перевозка грузов на 7,1%, а пассажиров на 47,9%.В то же время в области зафиксировано рекордное увеличение задолженности по заработной плате, на 46% за год, по состоянию на август месяц. Сегодня предприятия Харьковской области задолжали своим работникам 546,1 миллионов гривен.