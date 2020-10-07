Возгорание произошло в котельне санатория.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 6 октября в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в котельной санатория «Роща» в поселке Песочин Харьковской области."Когда к месту вызова прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова, в здании котельной горела крыша на площади 150 кв.м. Это здание располагалась отдельно от других, людей внутри нее не было", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.Окончательная потушить пожар удалось в 18:40. Пострадавших нет.Причина возникновения пожара выясняется.