За 15 тысяч гривен майор ВСУ обещал продлить военнослужащему контракт и организовать его назначение на хорошую должность.

Как рассказали в областном ГУНП, 6 октября в служебном кабинете при получении взятки правоохранителями был задержан заместитель начальника штаба воинской части.За 15 тысяч гривен офицер обещал военнослужащему продление контракта и назначение на хорошую должность.На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.