В тариф включены лекарства и медицинские изделия, необходимые для лечения больного COVID-19.

Утвержденный министерством здравоохранения тариф на лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни превышает 45 тыс. грн.Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в среду, 7 октября.- Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 тыс. грн. Лекарства учтены в тарифе - это то, что мы переводим непосредственно врачам, - сказал он.Также в тариф включены лекарства и медицинские изделия, необходимые для лечения больного COVID-19.Степанов уточнил, что в тариф, согласно которому деньги перечисляются всем без исключения больницам, работающим с коронавирусными пациентами, входит и 300% зарплаты медикам, непосредственно занятым в лечении COVID-19.Ранее главный врач ивано-франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк сообщил, что лечение пациента с Covid-19 в Украине будет стоить от 5 до 10 тыс. грн.